Coronavirus | trend in calo Zero nuovi contagi in Molise e Basilicata

(Di martedì 14 aprile 2020), il bilancio di martedì 14 aprile 2020. 2.972 i casi nelle ultime 24 ore. ROMA –, il bilancio di martedì 14 aprile 2020. Ritorna il quotidiano appuntamento con la conferenza stampa della Protezione Civile per aggiornare i numeri del. Ilsi conferma in discesa con la prima volta da oltre un mese che il dato deicomplessivi delle ultime 24 ore è sceso (anche se di poco) sotto la soglia dei 3.000., il bilancio di martedì 14 aprile 2020 Il bilancio delle ultime 24 ore è 2.972 con una crescita del 2%. Unche continua ad essere invisto che gli attualmente positivi sono solo 675. Si tratta di uno dei numeri più bassi da marzo. Purtroppo, continua a crescere quello dei decessi. Rispetto alla giornata di Pasquetta i decessi registrati sono stati 602. Stabili, invece, ...

Premessa: la grande epidemia italiana da COVID-19 non dovrebbe comportarsi in modo molto dissimile da ogni altra epidemia conosciuta. In altre parole, dovrebbe arrivare a un plateau sia come numero di ...Domani all’ora di pranzo con i nuovi aggiornamenti sapremo se il trend è confermato o meno. In totale in Basilicata vi sono attualmente 265 contagiati da Covid-19 e 19 persone sono morte risultando ...