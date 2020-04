Giulia Molino difende fan: “Attaccata per colore della pelle, mi fate male” (Di lunedì 13 aprile 2020) Amici, Giulia Molino non resta in silenzio: vede insulti contro una ragazza e interviene, stop al razzismo Giulia Molino ha raccontato, più di una volta, di esser stata bullizzata in passato e adesso difende chi viene preso di mira sui social. Un episodio l’ha colpita, l’ha fatta arrabbiare ma non è assolutamente rimasta inerme: è … L'articolo Giulia Molino difende fan: “Attaccata per colore della pelle, mi fate male” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Amici - Giulia Molino confessa : “Non ero accettata dalla società”

ANSA Giulia Molino, i sogni ci salvano la vita (ANSA) - ROMA, 13 APR - Non è riuscita a conquistare la finale di Amici (è arrivata terza, dietro alla collega Gaia e al baller ...

Giulia Molino ha raccontato, più di una volta, di esser stata bullizzata in passato e adesso difende chi viene preso di mira sui social. Un episodio l’ha colpita, l’ha fatta arrabbiare ma non è ...

