Pasqua blindata? Assembramenti sui tetti di Palermo (VIDEO) (Di domenica 12 aprile 2020) La scampagnata è vietata? Nessun problema! Si fa su tetto del palazzo. Ai palermitani non manca davvero la fantasia in tempi di Coronavirus. L’amministrazione di Palermo ha mandato in aria anche i droni per controllare i parchi e le zone verdi della città per scongiurare Assembramenti. Ma ci sono evidentemente dei palermitani che non hanno potuti resistere alla ebrezza della classica arrostita di Pasqua. Così, armati di carbonella e barbecue, hanno scalato i tetti e hanno allestito dei veri e propri party di Pasqua. Tra pasta al forno, carne, dolci, musica rigorosamente neomelodica, su tanti tetti di Palermo è andata in scena la Pasqua alternativa. Le immagini che arrivano sulle chat di whatsapp e che pubblicano qui sotto, sono state girate nel quartiere Sperone di Palermo. Le immagini della grigliata sui tetti, accompagnate dalla colonna sonora delle ... Leggi su direttasicilia Pasqua “blindata” a Genova - boom di sanzioni. «Passi avanti - ma non basta ancora»

In Italia più di 100.000 casi attivi - Pasqua blindata : non uscite di casa

La Pasqua blindata di Sicilia e Calabria : stretta sui controlli fra riti in tv e barbecue "fai da te" (Di domenica 12 aprile 2020) La scampagnata è vietata? Nessun problema! Si fa su tetto del palazzo. Ai palermitani non manca davvero la fantasia in tempi di Coronavirus. L’amministrazione diha mandato in aria anche i droni per controllare i parchi e le zone verdi della città per scongiurare. Ma ci sono evidentemente dei palermitani che non hanno potuti resistere alla ebrezza della classica arrostita di. Così, armati di carbonella e barbecue, hanno scalato ie hanno allestito dei veri e propri party di. Tra pasta al forno, carne, dolci, musica rigorosamente neomelodica, su tantidiè andata in scena laalternativa. Le immagini che arrivano sulle chat di whatsapp e che pubblicano qui sotto, sono state girate nel quartiere Sperone di. Le immagini della grigliata sui, accompagnate dalla colonna sonora delle ...

GiovanniToti : Una #Pasqua blindata per consolidare la discesa del contagio, che sta già avvenendo. Il #Governo ha fatto un decret… - fanpage : #COVID2019, 'Anziani isolati fino a fine anno, è questione di vita o di morte', parla Ursula von der Leyen #UE - fanpage : #BorisJohnson ringrazia i medici che lo stanno curando #COVID2019 - bizcommunityit : Coronavirus, Catania è blindata: in via Vincenzo Giuffrida “non si passa”, carabinieri sul posto – VIDEO - uandarin : RT @imarkez: #Palermo #covid_19italia #COVID2019italia #COVID2019 Palermo blindata la Pasqua si passa sui tetti. Non ce la possiamo fare. h… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua blindata Pasqua “blindata” a Genova, boom di sanzioni. «Passi avanti, ma non basta ancora» Il Secolo XIX Sicilia blindata a Pasqua, De Luca: "Banca dati sospesa"

Si fermano le consegne a domicilio a Pasqua e Pasquetta, ma entra in vigore anche il divieto di uscire più di una volta al giorno, anche per fare la spesa. Da domani al giorno di Pasquetta cambiano ...

Pasqua blindata per il coronavirus, la Statale 20 del colle di Tenda sorvegliata speciale

Da martedì a venerdì, dalle 8 alle 19, chiusure momentanee del traffico con attese di 30-40 minuti, per bonifica di una parete di roccia. I primi controlli sono iniziati venerdì sera, con un centinaio ...

Si fermano le consegne a domicilio a Pasqua e Pasquetta, ma entra in vigore anche il divieto di uscire più di una volta al giorno, anche per fare la spesa. Da domani al giorno di Pasquetta cambiano ...Da martedì a venerdì, dalle 8 alle 19, chiusure momentanee del traffico con attese di 30-40 minuti, per bonifica di una parete di roccia. I primi controlli sono iniziati venerdì sera, con un centinaio ...