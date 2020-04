"Il governo ascolti il Papa: via il decreto sulla chiusura dei porti" (Di sabato 11 aprile 2020) “Il governo dovrebbe ascoltare le parole del Papa e ritirare il decreto che chiude i porti in violazione delle convenzioni internazionali. E’ un decreto disumano, che tra l’altro conferma l’egemonia culturale della destra sovranista e permette all’Italia di fare scuola in negativo nel mondo: pure la Libia ha chiuso i porti alle sue stesse navi della guardia costiera con 280 migranti a bordo”. Luca Casarini, attivista di Mediterranea Saving Humans, l’ong impegnata nel soccorso ai migranti nel Mediterraneo prima della pandemia, ha appena ricevuto la risposta di Papa Francesco ad una sua lettera inviata dopo il discorso del Pontefice in una Piazza San Pietro vuota, il 27 marzo scorso. “Non pensavo mi rispondesse”, ci dice commosso, anche lui – come tutti – dal suo confino forzato a casa per via delle disposizioni anti-virus. ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus : Delrio - ‘governo ascolti preoccupazioni comuni’

Coronavirus : Consulenti lavoro - no a inefficienze - governo ci ascolti

Governo ascolti l'appello di 300 scienziati per un piano anti Covid-19 (Di sabato 11 aprile 2020) “Ildovrebbe ascoltare le parole dele ritirare ilche chiude iin violazione delle convenzioni internazionali. E’ undisumano, che tra l’altro conferma l’egemonia culturale della destra sovranista e permette all’Italia di fare scuola in negativo nel mondo: pure la Libia ha chiuso ialle sue stesse navi della guardia costiera con 280 migranti a bordo”. Luca Casarini, attivista di Mediterranea Saving Humans, l’ong impegnata nel soccorso ai migranti nel Mediterraneo prima della pandemia, ha appena ricevuto la risposta diFrancesco ad una sua lettera inviata dopo il discorso del Pontefice in una Piazza San Pietro vuota, il 27 marzo scorso. “Non pensavo mi rispondesse”, ci dice commosso, anche lui – come tutti – dal suo confino forzato a casa per via delle disposizioni anti-virus. ...

HuffPostItalia : 'Il governo ascolti il Papa: via il decreto sulla chiusura dei porti' - Antonio_Tajani : In questo momento anteponiamo all'interesse di partito la salute dei cittadini e la tutela di imprese e lavoratori.… - CalabriaTw : La incapacità del Governo a collaborare con le opposizioni fa male all'Italia. Non è questo il tempo dello scontro… - alcinx : RT @HuffPostItalia: 'Il governo ascolti il Papa: via il decreto sulla chiusura dei porti' - iscaramuzzi : RT @angela__mauro: 'Il governo ascolti il #Papa: via il decreto sulla chiusura dei porti'. Intervista a Luca Casarini della ong #Mediterran… -

Ultime Notizie dalla rete : governo ascolti "Il governo ascolti il Papa: via il decreto sulla chiusura dei porti" L'HuffPost Lamorgese allerta i prefetti: rischio di gravi tensioni anche di natura criminale

La ministra dell'interno illustra le preoccupazioni: "Recrudescenza di tipologie di delittuosità comune e il manifestarsi di focolai di espressione estremistica" ...

"Il governo ascolti il Papa: via il decreto sulla chiusura dei porti"

“Il governo dovrebbe ascoltare le parole del Papa e ritirare il decreto che chiude i porti in violazione delle convenzioni internazionali. E’ un decreto disumano, che tra l’altro conferma l’egemonia ...

La ministra dell'interno illustra le preoccupazioni: "Recrudescenza di tipologie di delittuosità comune e il manifestarsi di focolai di espressione estremistica" ...“Il governo dovrebbe ascoltare le parole del Papa e ritirare il decreto che chiude i porti in violazione delle convenzioni internazionali. E’ un decreto disumano, che tra l’altro conferma l’egemonia ...