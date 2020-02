Studente arrestato | la denuncia di Amnesty | “Torturato con scosse elettriche”

“Stavolta andrà tutto bene” : il murale in cui Giulio Regeni rassicura lo Studente arrestato in Egitto : “Stavolta andrà tutto bene”: il murale in cui Giulio Regeni rassicura lo studente arrestato in Egitto È comparso la scorsa notte in via Salaria a Roma, sul muro che circonda Villa Ada e proprio nelle vicinanze dell’Ambasciata d’Egitto: si tratta di un murale che ritrae Giulio Regeni che abbraccia Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna e attivista per i diritti umani arrestato lo scorso 8 febbraio ...

Studente arrestato in Egitto - l’avvocato a TPI : “Bendato - torturato con i cavi elettrici e minacciato di morte” : Il copione è sempre lo stesso. Ogni giorno qualche cittadino in Egitto improvvisamente scompare e non per magia, ma per mano consapevole del governo egiziano. Dopo alcune ore o giorni in cui si perdono le tracce di queste persone, le stesse ricompaiono in un luogo sconosciuto, immersi nel nulla in qualche bunker lontano da occhi indiscreti. Quello che accade in quelle stanze è cosa ormai tristemente nota: i reati di cui vengono accusati sono ...

Studente arrestato in Egitto - testimonianza esclusiva dal Cairo : “Vi racconto il vero motivo per cui hanno incarcerato il mio amico Patrick” : Studente arrestato in Egitto, testimonianza esclusiva di un amico egiziano – TPI esclusiva “Dovevamo vederci la sera stessa in cui sarebbe arrivato in Egitto, ci eravamo sentiti prima che partisse. L’appuntamento era a casa mia per vedere insieme una partita di calcio con altri amici. Non ho più avuto sue notizie”. “Torturato per ore, Al Sisi lo faccia tornare in Italia”: la collega dello Studente arrestato in Egitto a ...

Studente arrestato in Egitto - cosa sappiamo finora sul caso di Patrick George Zaki : Studente arrestato in Egitto, cosa sappiamo finora su Patrick George Zaki Lo Studente arrestato in Egitto l’8 febbraio 2020 è ancora nelle mani delle autorità locali. A distanza di quattro anni dal caso di Giulio Regeni, un altro giovane ricercatore iscritto all’università in Italia è nuovamente stato preso dalle forze di sicurezza del Cairo. Si tratta di Patrick George Zaki, 27enne di nazionalità egiziana, ma Studente al master Gemma ...

“Torturato per ore - Al Sisi lo faccia tornare in Italia” : la collega dello Studente arrestato in Egitto a TPI : studente arrestato in Egitto, collega a TPI: “Patrick rientri in Italia” “Patrick doveva raggiungere la famiglia per trascorre 5 giorni di vacanza e poi fare rientro in Italia. Ha diritto di proseguire il Master a Bologna. Non sappiamo cosa gli è stato fatto, ma una cosa è certa: non ha mai raggiunto la sua famiglia ad Al-Man?ura, è stato prelevato il secondo dopo che ha messo piede all’aeroporto internazionale del ...

Studente arrestato in Egitto - cresce la preoccupazione : Passano le ore e cresce la preoccupazione per Patrick George Zaky, lo Studente dell’Università di Bologna che giovedì notte è stato arrestato all’aeroporto del Cairo, perché accusato dall’Egitto, il suo paese, di istigazione alle proteste e diffusione di notizie false. Al momento è in custodia cautelare per 15 giorni, su ordine della procura generale, come ha confermato il ministero ...

Studente arrestato in Egitto : tutto quello che si sa sulle sue condizioni : Nella giornata di sabato le associazioni Amnesty International Italia e la EIPR- Egyptian Initiative for Personal Rights hanno denunciato una situazione gravissima che vede protagonista Patrick George Zaki, Studente 27enne di origine egiziana ma residente a Bologna. Sul caso si sono già attivati i ministeri dell’Interno e degli Esteri. Secondo quanto riferito da entrambe le associazioni, la situazione del ragazzo è grave, al momento si ...

Studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato a Mansoura : si attiva la Farnesina : C’è molta incertezza sulla vicenda dell’arresto di Patrick George Zaky, attivista di 27 anni fermato dalla polizia egiziana a Mansoura mentre faceva visita alla sua famiglia. SI tratta di un arresto politico? Arresto molto discusso Si sa ancora pochissimo sull’arresto di Patrick George Zaky, Studente 27enne da tempo in Italia, iscritto all’Università di Bologna e […] L'articolo Studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato a ...

Per il governo egiziano - lo Studente arrestato «era ricercato». Ora 15 giorni di detenzione : L’attivista egiziano Patrick George Zaki, studente di 27 anni al master in Studi di genere dell’Università di Bologna, è stato arrestato dalle autorità egiziane al Cairo. Nelle 24 ore intercorse dall’arresto al trasferimento in una struttura di detenzione a Mansoura, a 120 chilometri dalla capitale, il giovane sarebbe stato «picchiato, sottoposto a elettroshock, minacciato e interrogato su diverse questioni legate al suo ...

Studente arrestato Egitto - la coordinatrice del master : “Doveva rientrare a a Bologna entro lunedì” : Il 10 febbraio ricominciano i corsi in Italia, la coordinatrice del master frequentato da Patrick Zaky, il ricercatore di 27 anni arrestato a Il Cairo: "È uno Studente brillante, finora ha superato tutti gli esami con ottimi risultati. Sempre d'accordo con tutti, ha mostrato da subito una mentalità molto aperta"Continua a leggere

Studente arrestato in Egitto - le precisazioni del Cairo : “Non è italiano ed era ricercato” : Studente arrestato in Egitto, Il Cairo: “Non è italiano ed era ricercato” Sabato 8 febbraio 2020 Patrick George Zaki, uno Studente dell’università di Bologna e attivista per i diritti umani originario dell’Egitto, è stato arrestato all’aeroporto del Cairo e condotto in prigione in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per 15 giorni, in attesa delle indagini sul suo conto. Mentre la comunità ...

Studente egiziano arrestato : è accusato di voler “rovesciare il governo” : "Non corrisponde al vero quanto circolato sui social circa l'arresto di un italiano chiamato Patrick. La persona in questione è di nazionalità egiziana e il suo nome completo è Patrick George Michel Zaki Soleyman ed è stato fermato in esecuzione di un mandato di cattura emesso dalla procura generale": così le autorità egiziane hanno confermato l'arresto dello Studente all'Università di Bologna.Continua a leggere

Cosa sappiamo dello Studente egiziano di Bologna arrestato al Cairo : L'organizzazione per i diritti umani per la quale lavora dice che Patrick George Zaki, accusato di reati collegati ai social network, è stato picchiato e torturato