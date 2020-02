Sanremo 2020, "Morgan in pericolo. La mania che lo può rovinare": le inquietanti parole del manager di Bugo (Di martedì 11 febbraio 2020) Morgan, durante la lite con Bugo, ha messo in mezzo anche Valerio Soave, il manager dell'ormai ex amico nonché titolare dell'etichetta discografica Mescal. Ed è proprio lui, definito da Marco Castoldi un "sabotatore", a chiarire la vicenda ai microfoni di Storie Italiane. "Se abbiamo usato Morgan pe liberoquotidiano

Internazionale : Non siamo abituati a vedere, su un palco come quello di Sanremo, un giovane uomo che esibisce il proprio corpo. Lau… - OndeFunky : Ho aspettato qualche ora, ma finalmente ecco le pagelle di #Sanremo70 : quello che ho amato, detestato e imparato e… - FiorellaMannoia : Cosa stona a Sanremo | Left -