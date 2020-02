La sonda Voyager 2, persa oltre il sistema solare, ha ripreso a parlarci (Di lunedì 10 febbraio 2020) (immagine: Nasa/Jpl-Caltech) Dieci giorni di silenzio (ora più, ora meno), ma finalmente ora la sonda della Nasa Voyager 2 ha ripreso a comunicare dalle profondità dello Spazio interstellare. Le comunicazioni si erano interrotte il 28 gennaio, facendo temere il peggio. Voyager 2 però sembra stare bene e aver ripreso le sue attività. Good vibes! Voyager 2 continues to be stable, and communications between Earth and the spacecraft are fine. My twin is back to taking science data, and the team at @NASAJPL is evaluating the health of the instruments following their brief shutoff. https://t.co/LmsWQ7wPat pic.twitter.com/xyhM1G8sTD — NASA Voyager (@NASAVoyager) February 6, 2020 Lanciata nel 1977, Voyager 2 è il secondo oggetto costruito dall’essere umano a trovarsi nello Spazio interstellare, fuori dal sistema solare. A novembre 2018, infatti, la sonda ha seguito la gemella Voyager 1 ... wired

