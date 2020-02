La Pupa e il Secchione e Viceversa: ecco cosa accadrà nella quinta puntata (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Pupa e il Secchione e Viceversa: dopo la pausa sanremese con la messa in onda del best off delle prime quattro puntate, domani sera su Italia 1 torna il docureality condotto da Paolo Ruffini. La quinta puntata offrirà nuovi spunti di riflessione e un colpo di scena inaspettato. Saranno ospiti: Youma Diakite e Aldo Busi. In villa ci sono attimi di tensione tra la Pupa Carlotta e il Secchione De Benedetti. Scontro fisico o aggressione verbale? Una volta svelato l’accaduto, la produzione prende un provvedimento attraverso una comunicazione ufficiale letta da Paolo Ruffini a tutti i ragazzi presenti. Tra le prove a cui si sottoporranno i concorrenti c’è la selfie, che impegna i concorrenti nella creazione di selfie credibili, aiutati da un fotografo professionista; la prova integrazione ha come ospite Youma Diakite. Il giudice dell’ultima sfida, il Bagno di ... trendit

