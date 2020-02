Sky TG 24 annuncia per primo il vincitore di Sanremo (prima ancora del Festival) (Di domenica 9 febbraio 2020) Sky TG 24 annuncia il vincitore di Sanremo prima ancora di Sanremo: Diodato Sky TG 24 annuncia il nome del vincitore del Festival di Sanremo: Diodato. In un sottopancia delle flash news, il tg h24 di Sky ha dato la notizia prima di Amadeus. La notizia non è ancora stata confermata dal palco dell’Ariston. Leggi anche: Sanremo 2020, la classifica finale: vincitore, premi Festival tpi

georg00114 : RT @HuertDeAuteuil: Noi: che palle annunciate il vincitore dai Sanremo: Sky Tg: annuncia il vincitore Noi: continuano a guardare Sanre… - delenaobsessjon : RT @HuertDeAuteuil: Noi: che palle annunciate il vincitore dai Sanremo: Sky Tg: annuncia il vincitore Noi: continuano a guardare Sanre… - robyss65 : RT @arianaxtorsita: 1:44 Sky annuncia il vincitore 2:31 Rai annuncia il vincitore Beati quelli che si son già fatti mezz ora di sonno #Sa… -