Meteo 15 giorni, verso fine INVERNO e verso la SVOLTA (Di domenica 9 febbraio 2020) *POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 21 FEBBRAIO* Carnevale, spesso, ha rappresentato in passato un periodo propizio al freddo e alla neve. Soprattutto quando cadeva a febbraio. Quest'anno potrebbe succedere qualcosa? Potrebbe esserci una SVOLTA Meteo? Domanda alla quale viene difficile rispondere, dobbiamo prendere atto che la stagione è ormai agli sgoccioli e che rischiamo di dover parlare di freddo e neve nelle prime battute primaverili. Ma marzo, si sa, è un mese che sotto questo punto di vista può riservare grandi sorprese. Prima però di arrivare a marzo dovremo affrontare un periodo un po' più dinamico, dinamicità indotta dall'abbassamento del fronte polare che a tratti andrà a lambire l'arco alpino e che continuerà ad essere sostenuto da enormi depressioni collocate tra nord Atlantico e nord Europa. Non mancherà occasione per qualche precipitazione anche ... meteogiornale

