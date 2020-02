Grande Fratello Vip 2020: scatta il bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia – Video (Di domenica 9 febbraio 2020) Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia - GFVIP Mentre Francesco Sarcina gareggiava con Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2020, la sua ex Clizia Incorvaia ‘voltava pagina’ con Paolo Ciavarro. Ieri notte, i due concorrenti del Grande Fratello Vip, si sono infatti lasciati andare ad un lungo ed intenso bacio. L’avvicinamento, già nell’aria da qualche settimana, è dunque diventato “concreto”. Tutto ha avuto inizio quando Clizia ha “rimproverato” Paolo per il suo atteggiamento ambiguo: “Io non capisco mai quando scherzi o quando dici il vero“. Dopo aver sottolineato di essere stato fin troppo eloquente coi suoi gesti, Ciavarro ha affermato di essere abbastanza convinto di ciò che sente ed ha baciato improvvisamente la Incorvaia sulle labbra. “Preferivi le parole? (…) Quindi, le parole dove le hai lasciate? (…) Non credo di ... davidemaggio

