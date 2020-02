Foibe: Novelli (Fi), ‘chi ha imposto silenzio chieda scusa’ (Di domenica 9 febbraio 2020) Roma, 9 feb. (Adnkronos) – ‘Se solo in questi 75 anni si fosse parlato di più della tragedia delle Foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e dell’eccidio di Porzus oggi non registreremmo le puntuali indegne provocazioni né le lezioncine di storia. Il colpevole silenzio imposto su queste drammatiche vicende ha un nome e cognome e sarebbe opportuno che chi ne è stato fautore chieda almeno scusa e condanni quanto accaduto, chiamando i fatti col loro nome: crimini efferati per tentare di fare del Friuli Venezia Giulia la settima repubblica jugoslava”. Lo afferma il deputato di Forza Italia, Roberto Novelli.“Personalmente -aggiunge- non ho difficoltà a condannare fascismo e nazismo, non mi pare ancora di aver letto da parte di illustri esponenti della sinistra analoghi giudizi”. L'articolo Foibe: Novelli (Fi), ‘chi ha imposto silenzio chieda ... meteoweb.eu

