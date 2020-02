Sanremo 2020, come si vince e come votare (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, come votare e come si vince alla luce del nuovo regolamento, studiato per evitare le polemiche che hanno caratterizzato gli anni passati. Alla luce delle polemiche degli scorsi anni, cambia il regolamento di Sanremo per scegliere il vincitore del Festival. Proviamo allora a capire come si vince e come si vota alla luce del regolamento della settantesima edizione del Festival della canzone italiana. come si vince Sanremo, le nuove regole per il 2020 La prima rivoluzione rispetto al 2019 è l’eliminazione della giuria degli esperti, sostituita dall’orchestra del Festival. A questa prima giuria si aggiungono quella demoscopica, il televoto e il voto della sala stampa. Cos’è la Giuria demoscopica? Sciogliamo anche questo dubbio. Si tratta di una rappresentanza di persone abituali fruitrici di musica. È composta da persone dai quindici anni in più ... newsmondo

