La morte del medico scopritore del coronavirus ha creato una rivolta sui social cinesi (Di sabato 8 febbraio 2020) (foto: STR/AFP via Getty Images) La censura, la riabilitazione e infine la morte, provocata dallo stesso virus che aveva contribuito a svelare al mondo. La storia del medico whistleblower Li Wenliang resterà per sempre legata a quella del nuovo coronavirus (2019-nCoV), ma la sua tragica conclusione ha già prodotto conseguenze inedite nel dibattito pubblico cinese. Nelle ultime ore, infatti, milioni di persone si sono riversate su Weibo e WeChat (i social network più diffusi in Cina) per tributare un ultimo saluto digitale allo scienziato di Wuhan, ma anche e soprattutto per esprimere rabbia nei confronti del governo, accusato di averne censurato l’iniziale denuncia. Post pubblicati da tanti semplici utenti, ma anche da funzionari governativi, in quella che ha assunto le dimensioni di una rivolta social decisamente insolita per il contesto cinese. La denuncia del ... wired

