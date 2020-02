Coronovirus in Francia: positivi 5 turisti britannici (Di sabato 8 febbraio 2020) Il coronavirus spaventa la Francia: sono ben 5 le persone risultate positive al virus. Si tratta di cinque cittadini britannici. Tra di loro anche un bambino. Tutti erano nello chalet della località sciistica alpina di Contamines-Montjoie, nella regione orientale dell’Alta Savoia, estremamente popolare tra i turisti britannici. Il ministro della sanità francese, Agnès Buzyn, ha confermato come sabato 1 Febbraio 2020, un uomo con passaporto britannico era arrivato in Francia da un viaggio di tre giorni a Singapore. L’uomo sarebbe entrato in contatto con altre 10 persone, tutte ricoverate in ospedale per precauzione. Cinque degli 11 – quattro adulti e un bambino – sono risultati positivi. “Erano tutti in uno chalet a Contamines-Montjoie quando alcuni si sono lamentati di non stare bene”, ha detto una fonte del ministero della salute a Parigi. “Gli ... notizie

