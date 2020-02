Sanremo 2020, la gaffe dell’inarrestabile Antonella Clerici (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020: Antonella ClericiSanremo 2020: Antonella ClericiSanremo 2020: Antonella ClericiSanremo 2020: Antonella ClericiSanremo 2020: Antonella ClericiSanremo 2020: Antonella ClericiSanremo 2020: Antonella ClericiSanremo 2020: Antonella ClericiSanremo 2020: Antonella ClericiSanremo 2020: Antonella ClericiAntonella Clerici è in grandissima forma. Il ritorno della conduttrice all’Ariston è in un abito rosso fuoco, voluminoso quasi come quello rosa «petaloso» sfoggiato nel 2017, e passato allo storia tra i più «insoliti» del Festival. Antonella quasi inciampa sulle scale, ma si salva in extremis. Ride. Va ad abbracciare Amadeus: la quarta serata della 70esima edizione di Sanremo è la loro. «Dopo di te il festival non sarà più come prima e non potrà finire prima delle tre-quattro di notte», fa sapere Antonella, ironizzando sulle lunghissime notti di Amadeus. Poi si fa aiutare dai ... vanityfair

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -