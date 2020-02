Basket, la Virtus Bologna supera facilmente il San Lorenzo ed è in finale di Coppa Intercontinentale 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tutto facile per la Virtus Bologna nella semifinale di Coppa Intercontinentale 2020: presso la Santiago Martin Arena di San Cristobal de la Laguna, sull’isola di Tenerife, le V nere si impongono sul San Lorenzo de Almagro con il punteggio di 73-55. Il prossimo appuntamento per il club emiliano sarà la finale in programma domenica, che lo vedrà contrapposto alla vincente della seconda semifinale tra Tenerife e i Rio Grande Valley Vipers. La prima novità della serata è la scelta di Aleksandar Djordjevic di concedere un turno di riposo a Milos Teodosic dopo le fatiche del match di EuroCup contro il Partizan Belgrado, perso in volata. Nonostante l’assenza del suo leader tecnico, la Virtus parte forte e piazza un parziale di 12-0 che proietta subito i bolognesi sulla doppia cifra di vantaggio: il primo quarto si chiude sul 23-10. Nel secondo periodo, però, l’attacco dei ... oasport

