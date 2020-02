Terremoto oggi in Italia 6 febbraio 2020: scosse a Norcia e in provincia di Terni | Tempo reale (Di giovedì 6 febbraio 2020) Terremoto oggi 6 febbraio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in Tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, giovedì 6 febbraio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale. Ore 04,53 – Scossa sulla Costa Ionica Crotonese Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata sulla Costa Ionica Crotonese, al largo della città di Ciro Marina, in Calabria. Il sisma è stato individuato a una profondità di 20 chilometri. Ore 04,11 – Terremoto in provincia di Terni Un sisma di magnitudo 2.4 è stato registrato a Montecchio, in provincia ... tpi

