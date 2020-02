Sanremo 2020, Elettra Lamborghini fa twerking in diretta | VIDEO (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo 2020, Elettra Lamborghini fa twerking in diretta VIDEO La seconda puntata di Sanremo 2020 è andata in onda il 5 febbraio e ha visto presentare in gara i restanti 12 big: tra questi, indimenticabile la performance di Elettra Lamborghini, la seconda artista chiamata sul palco per presentare la sua “Musica (E il resto scompare)” che ha regalato al pubblico persino un piccolo twerking. Dopo essersi schierata tra i giudici di The Voice of Italy, Elettra ha deciso di giocarsi il suo asso nella manica e ha puntato proprio a Sanremo. E lì, sul palco dell’Ariston, fasciata da una tuta argentata e pantaloncini ricoperti di rouches, la Lamborghini ha presentato all’Italia il suo brano e poi ha osato un piccolo twerking. Lei, che è la regina del twerk (tecnica che consente di agitare fianchi e fondoschiena a ritmo di musica), era molto agitata all’idea di ... tpi

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -