Salvini denuncia aumento di fondi per i migranti e scatena la rabbia sovranista, ma si parla di 2 euro (Di giovedì 6 febbraio 2020) Matteo Salvini ha ripreso ufficialmente un argomento ritenuto caldo sia dalla Lega, sia da coloro che lo seguono. Stiamo parlando dei fondi per i migranti, considerando il fatto che in questi giorni si parla di un aumento per i Centri destinati ad accoglierli. Dopo la questione della gogna mediatica per un ragazzo che lo ha criticato e che abbiamo trattato di recente sulle nostre pagine, questo giovedì bisogna analizzare bene un contenuto che ha scatenato nuovamente rabbia e indignazione tra coloro che seguono sui social l’ex Ministro dell’Interno. Ha ragione Salvini sull’aumento dei fondi per i migranti? Premesso che Salvini nel suo tweet abbia parlato di un generico aumento dei soldi per l’accoglienza, è lecito chiedersi se ci sia un fondo di verità dietro un’uscita di questo tipo. Sostanzialmente, il leader della Lega con il suo post afferma quanto ... bufale

LegaSalvini : URNE CHIUSE, PORTI APERTI. IN ARRIVO 600 MIGRANTI. E SALVINI DENUNCIA CONTE - Noovyis : (Salvini denuncia aumento di fondi per i migranti e scatena la rabbia sovranista, ma si parla di 2 euro) Playhitmu… - EugeniaBenedet6 : @Ilconservator Se Rula nn fosse stata una bella donna sarebbe andata a S.remo per parlarci di sessismo?NO. Sessist… -