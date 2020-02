Roberto Benigni: quanto guadagna a Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Amadeus ha appena confermato in conferenza stampa che stasera, 6 febbraio, ci sarà una lunga esibizione di Roberto Benigni e quando gli è stato fatto notare da Luca Dondoni che la puntata ha una durata troppo lunga e gli è poi stato chiesto se fosse vero che l’esibizione di Benigni durerà 40 minuti, il conduttore ha risposto: “Darò priorità alla gara, ma non posso dire a Benigni cosa fare e quanto farlo durare, è Benigni”. Qual è il cachet dell’attore? Benigni guadagnerà per la sua esibizione 300.000 euro. Un cachet sostanzioso che verrà i 40 minuti della sua presenza sul palcoscenico. L'articolo Roberto Benigni: quanto guadagna a Sanremo 2020 proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

