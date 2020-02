Glisofate, Statti: “Anche gli Usa escludono pericolo per l’uomo. Ora rivedere il divieto” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Occorre eliminare il divieto di utilizzo del Glisofate che pesa solo sul bilancio delle aziende agricole calabresi senza avere alcuna base scientifica per mantenere in vigore questa prescrizione”. Così Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria, sulla previsione contemplata dalla delibera regionale emanata nel 2016 che ha proceduto all’aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata facendo divieto dell’uso di questo erbicida. “È una previsione – sottolinea – che chiaramente ha solo una base ideologica senza che vi sia nessun elemento per limitarne l’utilizzo. Infatti la Calabria è l’unica regione italiana a stabilire che venga escluso l’erbicida dalle pratiche agricole, escludendo così le aziende che utilizzano questo principio attivo dai premi del Psr , con una delibera in controtendenza anche rispetto al panorama europeo. Ma c’è di più ad avvalorare la tesi ... meteoweb.eu

pianainforma : Glisofate, Statti: “Anche gli Usa escludono pericolo per l’uomo. Ora rivedere il divieto” - -