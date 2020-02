Barcellona, Lautaro ma non solo: tre obiettivi low cost per l'estate (Di giovedì 6 febbraio 2020) I blaugrana progettano l'attacco del futuro: per l'argentino dell'Inter servono tanti soldi. Si valuta la soluzione interna: piacciono Stuani, Borja Iglesias e Willian José. foxsports

sgrampignon : RT @antosalatino: Oggi scopro che #Messi si è già liberato da Barcellona,accettato l’#Inter (che in un batter d’occhio ha fatto i conti) ch… - 4ragazzi1D : RT @antosalatino: Oggi scopro che #Messi si è già liberato da Barcellona,accettato l’#Inter (che in un batter d’occhio ha fatto i conti) ch… - IAmBaraaa : RT @90ordnasselA: Fareste lo scambio,che poi scambio non è perché Messi si liberebbe a zero, ma comunque,concedere al Barcellona uno sconto… -