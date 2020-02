Quale fiore rappresenta il tuo spirito? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sei curiosa di scoprire qual è il fiore che rappresenta il tuo spirito? Questo test psicologico te lo dirà. Scegli quello che più ti colpisce e dopo leggi il risultato. Hai già fatto la tua scelta? Leggi il risultato corrispondente. 1.- Giglio Hai l’anima che brilla fortemente con intensa passione e il tuo spirito è quello del Giglio. Sei una persona molto determinata che non si lascia abbattere dalle difficoltà che puoi incontrare nella vita. Il giglio simboleggia anche la purezza e la raffinata bellezza. 2.- Girasole Sei energica e gioviale e il tuo spirito è quello del Girasole! Sei una farfalla sociale, la tua personalità è bellissima. Ad un certo punto della vita, hai semplicemente deciso di “essere felice”, e da allora il mondo è un posto molto migliore! 3.- Rosa rossa Sei ... bigodino

