Li Wenliang, il dottore che per primo parlò del Coronavirus e venne punito da Pechino, è ora stato contagiato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Li Wenliang è stato il primo a parlare del Coronavirus. Lo fece in una chat con degli amici per avvertire di questo paziente che aveva contratto il virus, dicendogli di stare attenti. Una conversazione che non era sfuggita agli occhi onnipresenti del governo cinese che lo aveva subito interrogato. Pur chiudendo il mercato da cui si diffuso il virus, il medico venne screditato e obbligato a firmare un “mea culpa” in cui ammetteva di aver diffuso notizie allarmanti nel web. ora l’uomo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Whuan. Li Wenliang, il dottore che per primo parlò del Coronavirus e venne punito da Pechino, è ora stato contagiato LEGGI ANCHE> Coronavirus monitor: quanti sono i morti e quali sono le misure di sicurezza messe in atto Era dicembre quando Li Wenliang parlò con i ex compagni della scuola di medicina su WeChat, ... giornalettismo

