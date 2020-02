Infortunio Bernardeschi: seduta fisioterapica per il bianconero (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Infortuno Bernardeschi: il centrocampista della Juventus si è sottoposto ad una seduta fisioterapica durante la giornata odierna Come riporta il sito ufficiale della Juve, Federico Bernardeschi, si è sottoposto ad una seduta fisioterapica nella giornata odierna. Ieri la risonanza magnetica aveva evidenziato un affaticamento del muscolo soleo della gamba destra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

