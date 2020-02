Fuori dal Coro, Mario Giordano furioso: “43 morti sul ponte Morandi e Toscani leccac*** dei Benetton dice ‘chissenefrega’” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Mario Giordano non ci sta e va all’attacco del fotografo Oliviero Toscani. È successo nell’ultima puntata di Fuori dal Coro, su Rete 4: il conduttore ha mandato in onda il filmato in cui Toscani, ospite di Un giorno da pecora su RadioUno, diceva “ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola”, riferendosi alla tragedia del crollo del Morandi e al fatto che le Sardine avevano definito “un’ingenuità” la loro foto con Luciano Benetton. Parole che hanno scatenato la dura reazione di Mario Giordano: “Quarantatrè morti, 43 morti”, è sbottato avvicinandosi con tutta la faccia alla telecamera. “E lui, Toscani, servo dei Benetton, leccac*** dei Benetton dice ‘chissenefrega’”, ha incalzato facendo incetta di like sui social. L'articolo Fuori dal Coro, Mario Giordano furioso: “43 morti sul ponte Morandi e Toscani leccac*** dei ... ilfattoquotidiano

