San Valentino fai da te | segnalibro a cuore -VIDEO

San Valentino sta per arrivare e se il vostro amore ama leggere o avete deciso di regalarle un bellissimo libro, ecco come creare un delizioso segnalibro a cuore. Creare un dono romantico con le proprie mani è davvero un modo speciale per dimostrare l'amore in in un giorno importante come quello di San Valentino.

