Regeni, i genitori: “Fico fu il primo a chiamarci. Salvini mai incontrato. Di Maio? Permise ad al-Sisi di dire ‘Giulio uno di noi’, fu doloroso” (Di martedì 4 febbraio 2020) Prima il presidente della Camera, Roberto Fico, poi l’ex vicepremier Matteo Salvini e ancora il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l’ex ministro degli Esteri, Moavero Milanesi e l’altro vicepremier, Luigi Di Maio. Nelle oltre tre ore di audizione in Commissione bilaterale parlamentare che sta indagando sulla morte di Giulio Regeni, i genitori del ricercatore italiano, Claudio Regeni e Paola Deffendi, assieme alla loro legale, hanno ripercorso questi quattro anni ma anche fatto il punto degli incontri politici durante gli ultimi esecutivi guidati da Giuseppe Conte. Innanzitutto il colloquio con l’ex Alta rappresentante per gli Affari europei Federica Mogherini “non è stato illuminante”, spiega la madre. Tanto che “alla richiesta di fare un foto abbiamo detto no”. “Il ministro e vicepremier Salvini non lo abbiamo mai ... ilfattoquotidiano

