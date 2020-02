Ascolti Grande Fratello Vip: ecco quanto ha fatto la 9^ puntata (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Grande Fratello Vip 4 è iniziato da meno di un mese e ieri sera è già andata in onda la nona puntata (la prima edizione del GF Vip ne ha avute 8). Il reality condotto da Alfonso Signorini ieri sera è stato visto da 3.282.000 telespettatori, pari ad uno share del 19,2%. Su Rai Uno invece è andata in onda l’ultima puntata della fiction di Michele Soavi, La Guerra è Finita, che è stata vista da 4.071.000 spettatori, ed ha fatto il 18%% di share. Risultati non lontani da quelli dello scorso lunedì, quando il GF Vip ha fatto il 19% di share la fiction Rai il 17%. Grande Fratello Vip 4 Ascolti 1^ puntata: 3.405.000 spettatori pari al 20,2% di share 2^ puntata: 2.922.000 spettatori pari al 16.76% di share 3^ puntata: 3.402.000 spettatori pari al 20.2% di share 4^ puntata: 3.009.000 spettatori pari al 17.67% di share 5^ puntata: 3.111.000 spettatori pari al 18.50% di ... bitchyf

