The Witcher di Netflix: Henry Cavill commenta l'iconica scena della vasca da bagno (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nella serie Netflix The Witcher, su richiesta di Yennefer, Geralt fa il bagno. A colpo d'occhio, niente di particolarmente eccitante. Quindi coloro che sono stati introdotti al franchise attraverso la serie TV, potrebbero non aver inizialmente capito perché la scena della vasca da bagno fosse una scena così iconica. Il bagno di Geralt è un cenno sia ai romanzi di Andrzej Sapkowski che a The Witcher 3: Wild Hunt di CD Projekt Red.In un'intervista con BBC 1, Henry Cavill ha ricordato di aver girato la scena e di aver pensato: "mi chiedo se qualcuno sa quanto è importante questa scena particolare". L'attore ha rivelato che ha cercato di ricreare la scena del videogioco il più vicino possibile alzando i piedi, sfortunatamente la vasca da bagno aveva la forma sbagliata.Una scena significativa si verifica in The Last Wish di Sapkowski e in The Witcher 3: Geralt in una piccola vasca con i ... eurogamer

Eurogamer_it : Henry Cavill ci parla della famosa scena della vasca da bagno nella serie #TheWitcher di #Netflix. - zirtysxperzys : RT @llinnx: Io che divento sottona per The Witcher e aspetto che lo diventi anche @zirtysxperzys - clary18351 : @ComeLava Henry Cavill è stato più espressivo in questi secondi che in tutto the Witcher e gli voglio bene per questo. -