Juve, Nedved risponde a Commisso: «Siamo stufi, noi vinciamo con merito» (Di domenica 2 febbraio 2020) Juve, Nedved risponde alle parole di Commisso: «Siamo studi, vinciamo facendo tutto sul campo. Basta tirare in mezzo gli arbitri» Ai microfoni di Dazn, Pavel Nedved ha commentato le parole del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Ecco le dichiarazioni del vice presidente della Juve: «Abbiamo vinto meritatamente, abbiamo messo qualcosina in più. Non voglio rispondere a Commisso, ha il mio rispetto ma si sta usando troppo il fatto che la Juventus non vinca con merito. Siamo stufi, la Juve vince facendo tutto sul campo perciò dobbiamo smetterla di tirare in mezzo gli arbitri». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

