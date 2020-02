Coronavirus: estetista cinese va in quarantena per tutelare i clienti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Episodio singolare quello che arriva dalla provincia di Alessandria, dove un’estetista cinese di Casale Monferrato ha deciso di mettersi in quarantena da sola per precauzione nei confronti del Coronavirus. La donna, di nome Gianna Wu, ha infatti deciso di attuare tale misura dopo essere tornata da un viaggio in Cina lo scorso 30 gennaio, pur non presentando alcun sintomo di contagio. Attualmente in Italia sono stati riscontrati soltanto due casi certi del virus, entrambi ricoverati all’Istituto Spallanzani di Roma. Coronavirus: estetista in quarantena preventiva Agendo in maniera preventiva per garantire la salute sua e dei suoi clienti, la donna ha abbassato la serranda del suo centro estetico di Casale Monferrato, affiggendo un cartelli in cui avvisava che sarebbe rimasta chiusa per almeno due settimane. L’avviso recita così: “Sono tornata il giorno 30/01/2020, ... notizie

