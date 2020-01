Dall’arrivo su un barcone al sogno di fare il pompiere. Ma ora per i decreti sicurezza A. rischia di perdere tutto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sogna di fare il pompiere, per i decreti sicurezza rischia di perdere tutto A. ha 25 anni è nato in Guinea Bissau, ex colonia portoghese, uno dei paesi più poveri del mondo. A. è arrivato a Lampedusa nel 2016 su una piccola barca insieme ad altre 90 persone scappate dalla Libia. Oggi sogna solo di diventare un vigile del Fuoco, vuole restare in Italia e ha un permesso umanitario, ma con i decreti sicurezza potrebbe diventare un irregolare sul nostro territorio. La sua storia la racconta a TPI Donatella Parisi responsabile per la comunicazione del centro Astalli. “A. è scappato dal suo paese per cercare di arrivare in Italia, affrontando quel viaggio che fanno molti migranti, a piedi, nel deserto e poi in Libia, dove è restato il tempo necessario per trovare i soldi per organizzare il viaggio in mare, pagandolo e affidandosi ai trafficanti. Non aveva il visto né il documenti dato ... tpi

