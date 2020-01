Coronavirus, quanti morti a oggi? Il bilancio aggiornato (Di venerdì 31 gennaio 2020) Partito dalla città cinese di Wuhan, il Coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo, al punto che l’Oms ha decretato l’emergenza globale. I morti continuano ad aumentare e i casi di contagio sembrano riguardare ormai l’intero pianeta. Dall’America all’Australia, dall’Europa all’Asia: i contagi da Coronavirus aumentano. Nella serata di giovedì 30 gennaio, in Italia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato la presenza di due casi di Coronavirus a Roma. Si tratterebbe di due turisti cinesi che sono stati posti in isolamento nella stanza di un albergo. I voli dalla Cina sono stati quindi bloccati per evitare un’epidemia. Ma qual è, ad oggi, il bilancio dei morti per Coronavirus? Coronavirus, il bilancio dei morti Il bilancio dei morti per Coronavirus è in continuo aumento: secondo gli ultimi dati, si parla di 213 decessi ... notizie

tralepagine : RT @CesareSacchetti: Tedros Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, riconosce che l'OMS ha commesso un errore di valutazione definendo 'm… - juanne78 : RT @CesareSacchetti: Tedros Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, riconosce che l'OMS ha commesso un errore di valutazione definendo 'm… - giovanni_7 : RT @CesareSacchetti: Tedros Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, riconosce che l'OMS ha commesso un errore di valutazione definendo 'm… -