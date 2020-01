Brescia, Matri verso la risoluzione del contratto. Parma nel futuro? (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alessandro Matri è vicinissimo alla risoluzione del contratto con il Brescia: avrà tempo fino al 28 febbraio per trovare un nuovo club Alessandro Matri è a un passo dalla risoluzione del contratto con il Brescia. Finora in stagione in campionato ha collezionato appena 8 presenze. Come riporta Gianluca Di Marzio ci potrebbe essere il Parma nel suo futuro dopo che l’attaccante avrà risolto il contratto con il club lombardo. Una mossa che potrà permettere a Matri di trovare un’altra squadra, da svincolato, entro il 28 febbraio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

