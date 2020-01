Terremoto oggi in Italia 30 gennaio 2020: sisma in provincia di Parma | Scosse in tempo reale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Terremoto oggi 30 gennaio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, giovedì 30 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale. TUTTE LE Scosse Ore 02:49 – scossa in provincia di Parma Un Terremoto di magnitudo 2.1 è stato rilevato alle 02:49 di stanotte in provincia di Parma. L’epicentro, secondo i dati diffusi dall’Ingv, è stato a 3 chilometri a Sud del comune di Medesano, mentre l’ipocentro ha avuto una profondità di 10 chilometri. Anche in questo caso, non sono ... tpi

