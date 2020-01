Parto in ambulanza sull’autostrada, la mamma denuncia: “Me l’hanno massacrato” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un neonato che chiameremo Luca (nome di fantasia) sarebbe dovuto nascere a metà aprile con Parto cesareo già programmato all'ospedale di Rovigo. Ma qualcosa deve essere andato storto, poichè il piccolo è nato sull'ambulanza che correva velocissima a sirene spiegate in autostrada verso Monselice Il bimbo è nato podalico e di 26 settimane il 9 gennaio 2020, la mamma aveva telefonato al pronto soccorso polesano perchè sentiva uno strano malessere e dopo una lunga attesa, oltre un ora. Sì è finalmente presentata un ambulanza sulla quale poi l'hanno fatta salire. (Continua…) Una mamma di 46 anni, ha raccontato che questa era la sua seconda gravidanza inaspettata e che si è fatta subito seguire dal suo ginecologo di fiducia, che l'ha messa subito a conoscenza del fatto che quella fosse una gravidanza a rischio e che sarebbe stato necessario un taglio cesareo. Il suo racconto è davvero ... howtodofor

