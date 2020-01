Oms, è emergenza globale per il coronavirus (Di giovedì 30 gennaio 2020) La decisione dell’Oms sul virus della Cina. L’Organizzazione mondiale della sanità riflette sui rischi legati al coronavirus cinese. Il virus della Cina si è trasformato in un’emergenza sanitaria a livello mondiale. Dalla Cina all’America passando per l’Europa. tutti i paesi sono in stato di allerta di fronte alla minaccia. La decisione dell’Oms sul virus della Cina Dopo un primo giorno di riflessioni e analisi, l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ha chiesto ulteriore tempo prima di stabilire l’entita della minaccia del coronavirus della Cina. “Abbiamo bisogno di maggiori informazioni – aveva dichiarato il numero uno dell‘Oms al termine del primo giorno di lavoro. La decisione se dichiarare o meno un’emergenza di salute pubblica di livello internazionale è una decisione che prendo molto sul ... newsmondo

SkyTG24 : L'#OMS ha convocato d'urgenza una riunione nella quale potrebbe essere dichiarata l'emergenza per l'epidemia del… - Agenzia_Ansa : +++ FLASH +++ Oms, è emergenza globale coronavirus +++ FLASH +++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Oms: è emergenza globale -