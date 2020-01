Alessio Bruno parla dopo l’arresto e la condanna per spaccio: “Non sono libero, mi hanno confermato la pena” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Lo scorso luglio Alessio Bruno è stato arrestato e condannato con un processo per direttissima a due anni e otto mesi di detenzione e ben quattordicimila euro di sanzione pecuniaria per possesso e spaccio di droga. La cocaina sarebbe stata trovata sia nella sua auto, che nella sua abitazione. A sei mesi dalla condanna, il ragazzo è tornato sui social ed ha rotto il silenzio con uno sfogo. “Ragazzi cerco di farla breve! Non sono libero! Mi hanno confermato la pena di 2 anni e 8 mesi che sto scontando agli arresti domiciliari e la fortuna di essere incensurato ha fatto si che mi abbiano dato un’opportunità di aver ottenuto i lavorati( ESCO SOLO PER ANDARE AL LAVORO). Sto vivendo una situazione veramente difficile la libertà e la cosa più preziosa che abbiamo e purtroppo questo L’ ho capito solo quando mi è stata tolta ! Ho commesso degli errori e sto pagando per questo, ... bitchyf

blogtivvu : Alessio Bruno dopo mesi di silenzio è tornato a parlare dopo la particolare vicenda che lo ha visto protagonista lo… - alessio_morra : Margot Robbie sbalordisce per il suo cappotto di cammello, che a me però ricorda sempre il mitico Bruno #Pesaola, detto il 'Petisso'. - Pietro__Bruno : RT @ICusmai: @girlsuisse @DavidSassoli @CommissionerHR @conniereguli @DailyShow_Rus @AlleyOop24 @guyverhofstadt @NicolaPorro @nonelarena @t… -