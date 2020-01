Rapina da Eataly Roma, ruba bottarga pregiata dal valore di oltre mille euro: arrestato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un 35enne è stato arrestato per Rapina, per aver rubato confezioni di bottarga pregiata dal valore di oltre mille euro da Eataly a Roma. L'uomo si è intrufolato nello store di Piazzale 12 Ottobre 1492 e ha trafugato la bottarga, nascondendola in una busta. A dare l'allarme il personale di sicurezza. roma.fanpage

