Prezzi benzina, diesel e gpl: tutto fermo sulla rete carburanti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nessuna variazione sulla rete carburanti italiana: stabili i Prezzi raccomandati. Sul territorio si registrano lievi passi indietro a valle dei ribassi dei giorni scorsi. Secondo l’elaborazione di “Quotidiano Energia” dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,584 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,586 a 1,599 euro/litro (no logo 1,570). Il prezzo medio praticato del diesel è invece a 1,477 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,481 a 1,492 euro/litro (no logo 1,465). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è a 1,727 euro/litro, con gli impianti che vanno da 1,687 a 1,803 euro/litro (no logo 1,621), mentre per il diesel la media è di 1,622 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie compresi tra ... meteoweb.eu

