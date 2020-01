In Aula Collegato Bilancio, non solo misure per crescita (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – “Potenziare le capacita’ di crescita” del Lazio e la “riduzione degli oneri amministrativi incombenti su cittadini, famiglie e imprese”. Il tutto declinato attraverso un “sistema coordinato di dispositivi di semplificazione e incentivazione agli investimenti nel territorio laziale” con lo scopo di “candidare il sistema economico e industriale del Lazio quale territorio per gli investimenti nel prossimo decennio, attraverso un combinato avanzato di meccanismi di semplificazione amministrativa, sostegno economico del singolo progetto di investimento, promozione di ambiti sperimentali di partenariato pubblico privato sul tema dell’intelligenza artificiale”. L’assessore al Bilancio della Regione Lazio, Alessandra Sartore, ha illustrato cosi’ in Consiglio regionale il cuore del Collegato alla manovra ... romadailynews

Aula Collegato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Aula Collegato