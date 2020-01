Veneto Banca, direttore ruba ai clienti per più di 4 milioni di euro (Di martedì 28 gennaio 2020) Prendeva i loro soldi -i risparmi di una vita, in qualche caso- e diceva loro che li avrebbe incanalati in fondi d’investimento. Invece, i soldi finivano tutti nelle sue tasche. È la terribile storia di un direttore di filiale di Veneto Banca che, per decenni, ha derubato i suoi clienti per somme vertiginose, spendendo personalmente milioni di euro. Una truffa andata avanti anni È accaduto in provincia di Treviso, a Riese Pio X. Ad essere vittime della truffa decennale di R.B., 60enne ex direttore di filiale in pre-pensionamento, sono stati imprenditori ma anche semplici cittadini che hanno investito i loro risparmi. La truffa aveva un meccanismo piuttosto semplice: il direttore convinceva i clienti a investire somme ingenti dichiarando che li avrebbe destinati a sicuri fondi d’investimento. Invece, ciò che accadeva è che i soldi finivano su titoli e conti deposito intestati ... thesocialpost

