Le previsioni meteo di mercoledì 29 gennaio (Di martedì 28 gennaio 2020) Le previsioni meteo di mercoledì 29 gennaio – Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord, al Centro nuvole sparse sulla Sardegna e sul Lazio ma senza fenomeni associati. Al Sud ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le previsioni meteo di mercoledì 29 gennaio – Giornata all’insegna del bel tempo su quasi tutta la penisola con addensamenti sparsi ma senza fenomeni di rilievo. Nord – Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali Cielo sereno e ampi soleggiamenti su quasi tutte le regioni settentrionali con possibili velature che interesseranno solo i confini alpini. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Centro – Nuvole sulla Sardegna e sul Lazio ma senza fenomeni associati. Cielo in prevalenza sereno sulle regioni adriatiche e sulla ... newsmondo

repubblica : Previsioni Meteo, ancora niente neve: nei 'tre giorni della merla' temperature quasi primaverili [aggiornamento del… - iconanews : Meteo, come sarà la giornata di oggi a Roma? Le previsioni aggiornate - Notiziedi_it : Previsioni Meteo, conferme sulla svolta invernale del 6 Febbraio: inizia (finalmente) l’inverno? Gli ult … -