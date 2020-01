Coronavirus, c’è il quarto caso confermato in Francia: «Il paziente è grave» (Di martedì 28 gennaio 2020) È ancora allerta massima per il Coronavirus. In Francia è stato appena confermato il quarto caso di contagio, secondo quanto riporta BfmTv. Si tratta di un anziano turista cinese le cui condizioni sarebbero «gravi». Saranno circa 250 i cittadini francesi che verranno rimpatriati da Wuhan nel primo aereo in partenza domani mentre oltre 100 cittadini europei di altre nazionalità saliranno sul secondo aeromobile previsto in settimana. Lo comunica la Commissione europea specificando che altre domande di assistenza potrebbero essere inviate dai Paesi nei prossimi giorni. Solamente i cittadini sani o asintomatici, però, saranno autorizzati a viaggiare. L’Unione europea ha attivato il meccanismo di protezione civile comunitario a seguito della richiesta di assistenza inviata dalla Francia, e per fornire assistenza consolare ai cittadini Ue che si trovano a Wuhan. ... open.online

