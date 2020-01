VIDEO – Veleni & tumori, prof. Tarro: “A Salerno, Avellino e Benevento giù aspettattiva vita” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il professore Giulio Tarro, riconosciuto tra i miglior virologi al mondo ed in un recente passato ‘in odore’ di Nobel a Roma, in occasione della plenaria della Norman Academy, è intervenuto sulla spinosa vicenda dell’incidenza – in alcune zone d’Italia – delle patologie causate dai Veleni sotterrati. Da Presidente della fondazione ‘Bonelli’ per la ricerca sul cancro, ha affermato: “Oggi in Italia si può parlare di danno patogeno da reato di inquinamento. Ai classici agenti cancerogeni di una vola (benzopirene, diossine ecc…) si sono aggiunti i metalli pesanti in zone inquinate che, guarda caso, sono al sud: in Campania e in Calabria sappiamo esserci stato un massiccio sversamento delle aree industriali del nord, in particolare di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Una grande ‘terra dei Veleni’ che abbassa le aspettative di vita. I dati Istat confermano ... ladenuncia

