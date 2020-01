Resident Evil e Coronavirus: i giocatori hanno trovato un'inquietante connessione (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ormai da qualche tempo si sente continuamente parlare del Coronavirus, colpevole della morte di 80 persone con più di 3000 persone attualmente contagiate in Cina.Vi abbiamo già parlato di come l'app Plague Inc., che vi consente di creare in laboratorio agenti patogeni in grado di debellare l'umanità sia al primo posto delle app più scaricate sempre in territorio cinese. Nonostante la dichiarazione dello studio di sviluppo Ndemic che ha espressamente dichiarato che Plague Inc. è solo un gioco e non uno strumento scientifico, molte persone stanno continuando a scaricarla.Ma non solo: in queste ore i giocatori hanno trovato delle connessioni inquietanti riguardante Resident Evil ed il virus. Oltre all'ovvio collegamento della trama di Resident Evil che ruota generalmente attorno a epidemie virali, si scopre che esiste un laboratorio di ricerca biologica a Wuhan, in Cina, con un logo che ... eurogamer

Eurogamer_it : Una strana connessione tra #ResidentEvil ed il #Coronavirus. - isidrojramos : Resident evil 2 remake en hardcore solo pistola se trasca la magedia - Adamico_ : @Skychildren4 Resident evil 8 vai ser na china -