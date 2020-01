Dieta con segale, ricca di fibre per l’intestino sano (Di lunedì 27 gennaio 2020) Quando si parla della segale si inquadra un cereale appartenente alla famiglia delle Poaceae e contraddistinto da un apporto energetico di circa 188 calorie a porzione. Non adatto all’alimentazione di chi soffre di celiachia, questo cereale si contraddistingue per la presenza di benefici che vale la pena approfondire. Tra i principali troviamo senza dubbio la ricchezza in fibre, nutrienti notoriamente portentosi quando si tratta di ottimizzare la regolarità intestinale. Le proprietà delle fibre sono da sempre al centro dell’attenzione della scienza. Degno di nota tra i tanti lavori di ricerca è questo studio del 2013, condotto da un’equipe scientifica attiva presso l’Università Svedese di Scienze Agrarie di Uppsala (Svezia). Gli esperti che l’hanno gestito, partendo da presupposti che vedono l’assunzione di cibi integrali e di fibre alimentari ... dilei

fedefederossi : * Ho iniziato una dieta tostissima e arrivo a sera con mal di testa perché non sono abituato a mangiare così poco e… - harrysmyanchor : Ho deciso di diventare vegetariana. Da tempo ho già tolto dalla mia dieta molti prodotti animali, dunque non credo… - dario_totti : @RoseTette @RoseTette metterti a dieta no? Una balena spiaggiata incrociata con una botte è più sexy di te -