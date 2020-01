Trump non leverà sanzioni a Teheran

Trump- dice che l'Iran vuole negoziare con gli Stati Uniti, ma vuole che le sanzioni vengano rimosse. No grazie". Trump, su Twitter, replica così al ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif che in un'intervista ha affermato che Teheran potrebbe accettare di trattare se gli Usa togliessero le sanzioni.(Di domenica 26 gennaio 2020) "Il ministro degli Esteri iraniano -scrive- dice che l'Iran vuole negoziare con gli Stati Uniti, ma vuole che levengano rimosse. No grazie"., su Twitter, replica così al ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif che in un'intervista ha affermato chepotrebbe accettare di trattare se gli Usa togliessero le.(Di domenica 26 gennaio 2020)

